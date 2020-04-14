МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. ВЭБ и группа компаний Россельхозбанка закрыли сделку по продаже прав требований по кредитам ГК "Евродон", сумма сделки составила 6,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"ВЭБ.РФ и группа компаний "Россельхозбанка" подписали соглашение об уступке прав требований по кредитам ГК "Евродон". Сумма сделки составила 6,2 миллиарда рублей", — следует из сообщения.

"Мы заинтересованы в скорейшем перезапуске производства ГК "Евродон". В настоящий момент интерес к покупке актива проявило сразу несколько профильных инвесторов. Нами будут рассмотрены все предложения и принято то решение, которое будет оптимальным как для предприятия, так и для отрасли в целом",- отметила первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

ВЭБ как основной кредитор ГК "Евродон", получил контроль над предприятием в 2018 году после того, как предыдущие владельцы не смогли обслуживать долг. С февраля 2019 года на предприятии была введена процедура наблюдения. ВЭБ взял на себя операционное управление предприятием, провел санацию ГК "Евродон", сохранив целостность предприятия как производственной площадки, обеспечив выплату всех задолженностей, включая заработную плату сотрудникам предприятия, ликвидировав угрозы фитосанитарного характера.