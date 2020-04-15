Стала известна самая прибыльная криптовалюта 2020 года
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Стали известны самые доходные криптовалюты в текущем 2020 году. Как сообщает РБК со ссылкой на данные стартапа Messari, лидером стала криптовалюта Hedera Hashgraph.
Доходность этой малоизвестной крипты стала наилучшей среди цифровых денег: с января ее курс вырос на 214%.
Отмечается, что в первой пятерке по доходности в текущем году нет ни одной крупнейшей по капитализации монеты.
В топ-5 криптовалют также вошли:
- Streamr — рост 185%,
- Datum — 168%,
- Numeraire — 163%,
- Kyber Network — 149%
Самая плохая динамика — у Fetch.ai: за последние 3,5 месяца криптовалюта потеряла 62% от цены.
Далее идет проект Bread — минус 53%, FunFair — минус 51%, Grin — минус 50% и Beam —50%.
Что касается самой популярной валюты — биткоина, то за 2020 год он потерял 4% и стоит $6900.
Общая капитализация рынка цифровых денег достигла пика в $830 млрд.
https://1prime.ru/finance/20200415/831269005.html