МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Стали известны самые доходные криптовалюты в текущем 2020 году. Как сообщает РБК со ссылкой на данные стартапа Messari, лидером стала криптовалюта Hedera Hashgraph.

Доходность этой малоизвестной крипты стала наилучшей среди цифровых денег: с января ее курс вырос на 214%.

Отмечается, что в первой пятерке по доходности в текущем году нет ни одной крупнейшей по капитализации монеты.

В топ-5 криптовалют также вошли:

Streamr — рост 185%,

Datum — 168%,

Numeraire — 163%,

Kyber Network — 149%

Самая плохая динамика — у Fetch.ai: за последние 3,5 месяца криптовалюта потеряла 62% от цены.

Далее идет проект Bread — минус 53%, FunFair — минус 51%, Grin — минус 50% и Beam —50%.

Что касается самой популярной валюты — биткоина, то за 2020 год он потерял 4% и стоит $6900.

Общая капитализация рынка цифровых денег достигла пика в $830 млрд.