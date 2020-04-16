МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской инвестиционной компании Blackrock по итогам первого квартала 2020 года уменьшилась на 23% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 806 миллионов долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 5,15 доллара против 6,61 доллара в первом квартале 2019 года. Выручка при этом выросла на 10%, до 3,71 миллиарда долларов. Аналитики ждали выручку на уровне 3,65 миллиарда долларов.

Объем активов под управлением компании снизился на 1%, до 6,466 триллиона долларов.

Blackrock — крупнейшая американская инвестиционная компания. Основана в 1988 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.