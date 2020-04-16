МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль Morgan Stanley, приходящаяся на держателей акций банка, по итогам первого квартала 2020 года уменьшилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 1,698 миллиарда долларов, сообщила финансовая корпорация.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,01 доллара против 1,39 доллара в первом квартале 2019 года. Консолидированная чистая выручка Morgan Stanley по итогам отчетного периода составила 9,487 миллиарда долларов, сократившись в годовом выражении на 7,7%. Между тем, аналитики ждали значения прибыли на акцию в размере 1,21 доллара, а выручки — 9,93 миллиарда долларов.

"За последние два месяца мы стали свидетелями большей волатильности рынка, нестабильности и беспокойства в результате разрушительного воздействия COVID-19, чем в любое время после финансового кризиса…. Morgan Stanley хорошо проработал квартал с учетом условий, и наши результаты свидетельствуют о силе нашей сбалансированной бизнес-модели", — приводятся в релизе слова гендиректора Morgan Stanley Джеймса Гормана (James Gorman).

При это Горман отмечает, что пока рано прогнозировать дальнейшие показатели.

Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности — доверительное управление активами. Финансовая компания действует на территории более 40 стран.