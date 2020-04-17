МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 15 апреля вложили в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 100 миллионов долларов против оттока в 60 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств, — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Чистые притоки в российские активы за счет фондов акций и облигаций за отчетную неделю составили 100 миллионов долларов против 60 миллионов долларов оттоков на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.