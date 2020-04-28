МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Самые популярные альтернативы банковскому депозиту — облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные облигации и дивидендные акции. Инвестору лишь остается ответить для себя на несколько простых вопросов — об уровне риска, ожидаемой доходности и сроку инвестиций, и принять правильное решение, рассказал агентству "Прайм" эксперт отдела инвестиционных стратегий "БКС Брокер" Иван Пчелинцев.

По данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков по итогам второй декады апреля сохранилась на уровне первой декады месяца — 5,43%. Эксперт уверен, что на фоне понижения ключевой ставки ЦБ, ставка по вкладам вскоре опустится до непривлекательных 4,9-5%, тем более что заморозить деньги придется на срок от 1 года.

На этом фоне главной и наиболее интересной с точки зрения доходности и безопасности альтернативой банковскому вкладу являются ОФЗ, отметил Пчелинцев.

"Уже сейчас средняя ставка купона по ОФЗ примерно на 30% выше, нежели доходность по вкладам. При этом ОФЗ имеют ряд преимуществ, таких как накопленный купонный доход, который начисляется на ежедневной основе и дает возможность владельцу продать ОФЗ в любой момент без потери процентов. Кроме того, Минфин обязуется выкупить бумаги по номиналу при погашении вне зависимости от суммы, а надежность ОФЗ приравнивается к надежности Российской Федерации", — рассказал эксперт.

"Схожими с ОФЗ преимуществами обладают и корпоративные облигации, однако присутствует соответствующий риск эмитента, что может не устроить тех, кто ранее никогда не имел дело с инвестициями, а пользовался лишь банковскими вкладами", — отметил Пчелинцев.

Среди альтернатив с более высокой доходностью — акции российских эмитентов, но рисков на фондовом рынке еще больше. Тем не менее, на длительном горизонте времени покупка дивидендных акций позволит заработать больше как на дивидендах, так и на росте самих акций, добавил эксперт.

На начало марта россияне держали на депозитах 30,8 трлн рублей, сообщил ЦБ. К 4 апреля на волне кризиса и после объявления о введении налога на доходы по депозитам россияне забрали из банков 2% вкладов, то есть примерно 616 млрд рублей.