МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ, Анастасия Сапрыкина. Российских школьников и студентов в марте из-за эпидемии коронавируса отправили на дистанционное обучение, что вызвало недовольство родителей и учащихся, а также обнажило неготовность многих школ к таким серьезным переменам. О том, как образовательная платформа Сбербанка покоряет школы, сможет ли цифровая модель образования заменить школу, зачем нужно отказаться от оценок и какие профессии будут востребованы в будущем, в интервью агентству "Прайм" рассказала вице-президент, директор дивизиона цифровые платформы образования Сбербанка Марина Ракова.

- После того, как в России начал распространяться коронавирус, встал вопрос дистанционного обучения. У Сбербанка есть своя цифровая образовательная платформа. Расскажите, пожалуйста, получила ли она применение во время пандемии? Сколько школ уже ее задействуют?

— Сейчас банк предоставил для более чем 2 300 школ в разных городах страны цифровое решение в помощь учителям и ученикам для организации удаленного обучения. Занятия на Школьной цифровой платформе были и остаются абсолютно бесплатными для школ и учеников, позволяют реализовать «смешанный» формат обучения, когда структурированный учебный материал, система заданий и дополнительные ресурсы, собранные в одном месте, выступают помощником для учителя, делают изучение привычных школьных предметов для детей более интересным, поддерживают их мотивацию.

Платформа позволяет шире использовать интерактивные форматы, учитывать интересы учеников при прохождении модулей, в том числе углубленно изучать предмет.

С 23 марта обучение в дистанционном формате на платформе доступно для учеников 5-8 классов Новгородской области, с 30 марта – для детей в Калининградской, Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Томской областях и в Республике Татарстан.

С 6 апреля занятия начались в школах Республик Алтай, Башкортостан, Мордовия, Тыва, Хакасия; Воронежской, Курганской, Ленинградской, Мурманской, Омской, Псковской, Свердловской, Тамбовской областей, Пермского края, с 17 апреля – Алтайского края и Ярославской области.

- Какие дальнейшие планы у банка по масштабированию платформы?

— В планах Сбербанка предоставить возможность обучения с использованием платформы детям по всей стране, начиная с 2022 учебного года.

- Ранее глава Сбербанка Герман Греф говорил, что банк планирует создать образовательную платформу для университетов. Продвинулась уже работа в этом направлении?

— Мы сейчас начинаем разработку Университетской цифровой платформы. В рамках платформы мы планируем внедрить практику работы с большими данными, которая позволит автоматизировать процесс сборки источников, обработку различных данных, создать систему аналитических сервисов. Это позволит формировать индивидуальные учебные и научные треки, а также персональные рекомендации по образовательному и практическому контенту.

Что касается внедрения системы, то апробировать ее мы начнем во втором семестре будущего академического года в пилотных вузах. Дальнейшие решения уже будут приниматься по итогам пилотирования.

- Как вы считаете, может ли цифровая модель образования заменить традиционное образование?

— Цифровая платформа – это не замена школе. Наоборот, платформа позволяет дополнить, расширить традиционный образовательный процесс, высвободив учителя от рутины (проверка домашней работы, проставление отметок, структурирование "руками" учебного плана и так далее), а ребенку – главному действующему лицу – дает возможность для интересного ему образования, предоставив максимум возможностей для собственной реализации.

Все это поможет сделать образование более актуальным и развивающим для детей, а каждый урок – максимально интерактивным и действенным.

Нам надо взять лучшее из традиционной системы образования и дать учителю, ребенку, директору школы и родителям новые инструменты для обучения. Никакое сверхсовременное ИТ-решение не заменит живого общения учителя с детьми. Мы видим, что на самом деле учитель никуда «не ушел» из класса даже сейчас во время пандемии. Так что мы не занимаемся цифровыми моделями, копирующими в онлайн процесс обучения, а говорим про смешанное персонализированное обучение с использованием цифровых инструментов.

- Какие преимущества у смешанного образования?

— Основные преимущества: персонализация – выбор ребенком целей и траектории обучения, уровня сложности, поиск ответов на вопросы, мотивация на поиск и изучение дополнительных источников и свобода выбора контента учителем и учеником, планирование и дизайн авторского контента.

Есть возможность автоматически составлять расписание и проверять домашние задания детей, конечно, не все, а только представленные в тестовом формате. Главное преимущество в том, что система не оставит ребенка с оценкой "три", если цель "пять", а будет развивать ученика пока цель не окажется достигнутой, это касается как предметных целей, так целей по мягким навыкам.

Обучение в таком формате позволит поддерживать у детей интерес к учебе и формировать ответственность.

- Говоря о цифровой модели образования, возникает сразу вопрос здоровья учеников. Обоснованы ли эти опасения?

— Поэтому мы и говорим о смешанной модели обучения, а ни в коем случае не о цифровой и дистанционной. Как показывает опыт, в том числе и личный (мой сын тоже занимается на платформе), у учеников появляется больше возможности для любимых занятий, благодаря тому, что образовательный процесс структурирован и размечен трудоемкостью, экранное время не возрастает – все занятия и домашние работы проходят в нормах, установленных СанПиНами.

Ученые говорят о том, что надо поднимать детей из-за парт обязательно. На занятиях они должны стоять, двигаться, заниматься комфортной физической активностью. Платформа напомнит ребенку и учителю о необходимости сделать упражнения, а в будущем даже предложит разнообразный выбор занятий для здорового образа жизни, чтобы детям не было скучно делать одинаковую разминку для глаз – учителю будет предложено несколько вариантов на его выбор, учитывая возраст и нагрузку на учеников.

- А как обстоит ситуация с защитой данных?

— Опыт нашей работы во время коронавируса показывает, что все большее число людей стали уделять внимание вопросам защиты своих данных. Это уже большое достижение.

Наша платформа соответствует требованиям даже для таких более сложных систем, таких как банковские продукты. Это и аппаратные решения, и программные решения, и работа целой команды риск-менеджмента, которая крайне внимательно следит за вопросом безопасности данных, при этом внутри системы все данные обрабатываются в деперсонализированном виде.

- Как может трансформироваться образовательный процесс в ближайшие годы? К чему готовиться родителям первоклашек?

— Образовательный процесс будет направлен на максимальное раскрытие способностей каждого ребенка. Иначе и быть не может. Школьная жизнь детей не будет меняться драматически – все новые решения не умозрительные, а из реальной практики отечественного дополнительного образования.

Также благодаря системам смешанного образования учителя смогут более оперативно реагировать на индивидуальные запросы ученика и помочь ему научиться самоопределяться и осуществлять жизненный личностный выбор. Кстати говоря, начальная школа давно сделала опережающее развитие – этому способствовал образовательный стандарт, принятый в начале 2010-х годов и много других мер. Наша система начальной школы является одной из самых прогрессивных в мире, это показывают также международные исследования, в которых мы уже несколько лет занимаем первые места.

- Старшеклассники сегодня озабочены выбором актуальной профессии. Какие профессии, на ваш взгляд, сейчас пользуются популярностью? А какие профессии можно назвать профессиями будущего?

— Самая главная профессия, которая будет развиваться и повышать свою актуальность с каждым годом это — учитель, ведь образование должно отвечать всем вызовам современности, чтобы обществу выполнять стоящие задачи в экономике, социальной сфере, культуре. Учителю здесь отдается ведущая роль, учитель – это профессия, которую никогда не заменит машина.

Также, конечно, направления на основе науки и технологии будут становиться все более востребованными, например, инженер-робототехник, юрист по применению ИИ, искусствовед по созданию артефактов в виртуальной реальности и многие другие.

На самом деле не надо слушать никого, кто говорит вам о том, что вам надо выбирать ту профессию, которая будет актуальна в будущем. Никто не знает, что именно будет актуальным через 5-10 лет и в итоге может оказаться, что именно то, чему вы учились в вузе, уже не актуально. Мы все сейчас учимся на протяжении всей жизни. И переучиваемся, меняем профессионализацию не один раз за свою карьеру.

В наше время уже не осталось простых задач, которые могут быть решены в одиночку. Сейчас все открытия, научный прогресс двигаются командами единомышленников, и команды сильны их разнообразием. Поэтому ориентируйтесь на то, что интересно вам, развивайте помимо хард-скиллс и мягкие навыки, формируйте вокруг себя сообщество единомышленников и меняйте мир!

- Важнейшим сейчас для выпускников вопросом является ЕГЭ. Как вы считаете, можно было бы проводить выпускной экзамен электронно, особенно с учетом эпидемиологической ситуации в стране? Или все же проще перенести на более поздний срок?

— Я не сторонник оценки детей одной линейкой по 5- или 100-бальной шкале. Системе общего образования надо начинать переходить, что мы давно сделали в дополнительном образовании, на факты освоения учебного материала и формирования навыка у ребенка.

Это именно тот путь, который отстаивают лучшие школы страны: важно отслеживать динамику прироста навыков и компетенций обучающихся, то есть как «я» поменялся относительно того, каким был вчера, а не сравнивать изначально разных детей по отношению к друг другу, которое может быть обусловлено многими не зависящими от школы факторами.

Многие учителя уже работают с такой системой оценки, а мы поддерживаем их: создаем возможности для автоматизированной непрерывной обратной связи, освоения предметных, личностных и цифровых навыков через построение индивидуальных "паутинок навыков"; обеспечиваем инструментами анализа данных, а также самостоятельной постановки целей и оценки прогресса, в том числе оценки "360".

Главное, что мы должны обеспечить – безопасность здоровья детей и учителей. Именно этим руководствуется команда Минпросвещения России при принятии решения о сроках и форме сдачи ЕГЭ. Образование должно сделать ребенка счастливым и успешным в будущем.