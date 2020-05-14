МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Уровень фальшивомонетничества в России в 2019 году остался стабильно низким и составил семь подделок на 1 миллион банкнот, говорится в годовом отчете ЦБ РФ.

"Уровень фальшивомонетничества в 2019 году остался стабильно низким, составив, как и в 2018 году, семь подделок на 1 миллион банкнот, находящихся в обращении. В отчетном году в банковской системе Российской Федерации были обнаружены, изъяты из платежного оборота и переданы в органы внутренних дел 41 355 поддельных денежных знаков, в том числе банкнот номиналом 5 тысяч рублей – 28 668 штук, номиналом 1 тысячу рублей – 8602 штуки", — сказано в документе.

Доля поддельных банкнот номиналом 5000 рублей уменьшилась на 2,8 процентного пункта и составила 69,3%. Доля поддельных банкнот номиналом 1000 рублей в общем числе подделок в 2019 году составила 20,8% (в 2018 году – 24,2%).

Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе, наименьшее – в Дальневосточном федеральном округе. Доля поддельных денежных знаков Банка России, выявленных в кредитных организациях, уменьшилась на 1,6 процентного пункта по сравнению с соответствующим показателем 2018 года и составила 34 % от общего объема выявленных подделок.

Подразделениями Банка России и кредитными организациями в 2019 году были выявлены и переданы в органы внутренних дел поддельные банкноты иностранных государств в количестве 2364 штук, что на 8,3% меньше аналогичного показателя 2018 года.