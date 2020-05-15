МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 13 мая вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 110 миллионов долларов против оттока в 150 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Чистые оттоки из российских активов за счет фондов акций и облигаций составили 110 миллионов долларов против 150 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

Отток из фондов, специализирующихся исключительно на рынке РФ (russia-dedicated funds), за неделю составил 50 миллионов долларов против притока в 20 миллионов неделей ранее. Это крупнейшие оттоки с марта, отмечается в документе.

"Инвесторы готовы умеренно наращивать позиции в долговых инструментах EM (развивающихся рынков — ред.). Акции остаются в аутсайдерах 13 недель подряд и демонстрируют оттоки из основных категорий фондов GEM (глобальные фонды развивающихся рынков). Для российских фондов неделя оказалась худшей с марта – мы сохраняем краткосрочный нейтрально негативный взгляд на акции", — говорится в обзоре BCS Global Markets.

Эксперты отмечают, что в настоящее время динамика потоков в российских фондах облигаций остается "подавленной". "По всей видимости, на данный момент для инвесторов более комфортен облигационный риск EM, поскольку этому классу активов удается привлекать новые деньги даже в текущих непростых условиях", — добавили они.