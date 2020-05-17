МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Миллиардер Илон Маск рассказал всемирно известной писательнице Джоан Роулинг, что у биткоина перед деньгами есть серьезные преимущества.

Как стало известно, первоначально Роулинг опубликовала запись в микроблоге в Twitter, в которой призналась, что не понимает, что такое биткоин.

Помимо ее подписчиков провести ликбез вызвался и Маск. По его мнению, из-за выпуска регуляторами большого объема денежной массы криптовалюта, а в частности, биткоин выглядит более устойчивой.

Также он признался, что ему принадлежит 0,25 биткоина.