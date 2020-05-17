Маск рассказал Роулинг о преимуществах биткоина
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Миллиардер Илон Маск рассказал всемирно известной писательнице Джоан Роулинг, что у биткоина перед деньгами есть серьезные преимущества.
Как стало известно, первоначально Роулинг опубликовала запись в микроблоге в Twitter, в которой призналась, что не понимает, что такое биткоин.
Помимо ее подписчиков провести ликбез вызвался и Маск. По его мнению, из-за выпуска регуляторами большого объема денежной массы криптовалюта, а в частности, биткоин выглядит более устойчивой.
Также он признался, что ему принадлежит 0,25 биткоина.
https://1prime.ru/finance/20200517/831459263.html