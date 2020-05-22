МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Совокупная стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов (ПИФ) РФ в первом квартале сократилась на 6,5%, до 4,184 триллиона рублей, при этом объем портфеля ПИФов для неквалифицированных инвесторов за этот период вырос на 1,7% — до 916,5 миллиарда рублей, говорится в очередном выпуске аналитического материала "Тенденции рынка ПИФ" Банка России.

"Объем портфелей паевых инвестиционных фондов (ПИФ) для неквалифицированных инвесторов в первом квартале вырос на 1,7%, до 916,5 миллиарда рублей. Совокупный портфель ПИФ при этом сократился за квартал на 6,5%, до 4,184 триллиона рублей, за счет снижения стоимости активов фондов для квалифицированных инвесторов", — говорится в сообщении ЦБ.

Объем портфелей ПИФов для квалифицированных инвесторов в первом квартале сократился на 8,6% — до 3,268 триллиона рублей, указывают аналитики.

В частности уточняется, что стоимость чистых активов открытых фондов для неквалифицированных инвесторов за этот период выросла на 4%, до 473,1 миллиарда рублей, а биржевых — на 37%, до 23,2 миллиарда рублей.

Средневзвешенная доходность (изменение стоимости пая за квартал) открытых фондов составила 3,9%, в том числе доходность в 0,7% показали самые популярные у розничных инвесторов фонды российских облигаций.

Высокую доходность в первом квартале (14,3%) показали ОПИФ, ориентированные на иностранные облигации, в первую очередь за счет роста курса иностранных валют, а больше всего снизилась доходность фондов российских акций (-19,3%). У ОПИФ, ориентированных на паи иностранных фондов (ETF), существенно — на 26% увеличилось количество выданных паев, в основном за счет фондов, инвестирующих в ETF на золото и показавших наиболее привлекательную доходность в первом квартале.