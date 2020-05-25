МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. ВЭБ.РФ не пересматривал план финансирования инвестиционных проектов на 2020 год, сообщил РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.

"Скажу больше: наряду с антикризисным управлением необходимо думать о том, какие предприятия откроются через годы. Жизнь через 3–5 лет будет продолжаться. Реагировать на вызовы дня надо, но инвестиционный цикл — это процесс нон-стоп", — заявил он.

В настоящее время ВЭБ рассматривает более 30 новых проектов с общим объемом до 1,7 трлн рублей. Это промышленный экспорт, газохимия, аэропорты. До 2024 года госкорпорация намерена направить в экономику до 3 трлн рублей, а с учетом вклада партнеров – до 9-10 трлн рублей, рассказал Шувалов.

В настоящее время инвестпортфель ВЭБа насчитывает более 200 проектов. Среди них есть весьма крупные, например создание 21 танкера на судоверфи "Звезда" в Приморском крае или строительство газохимического комплекса в Ленинградской области. Есть и проекты городского развития, которые важны для повышения качества жизни – например, обновление общественного транспорта в Твери, где на дороги вышло более 400 современных автобусов российского производства. Сейчас ВЭБ.РФ вместе с правительством по поручению президента работает над аналогичными проектами в других регионах, указал глава госкорпорации.