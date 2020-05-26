МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Банк "Санкт-Петербург" в первом квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,6 миллиарда рублей, сообщает банк.

Чистый комиссионный доход составил 1,7 миллиарда рублей, увеличившись на 32,5%. Чистый процентный доход вырос на 8,7% в годовом выражении и составил 6,2 миллиарда рублей. Выручка поднялась на 12,2% — до 8,3 миллиарда рублей. Выручка основного бизнеса составила 7,8 миллиарда рублей, показав рост на 13,3%.

Активы банка на 1 апреля 2020 года составили 668,7 миллиарда рублей, снизившись на 0,7% по сравнению с 1 января. Средства клиентов составили 434,7 миллиарда рублей, увеличившись на 4,1%.

Банк "Санкт-Петербург" — крупнейший частный банк Северо-Западного региона России. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 апреля он занимал 17-е место в российской банковской системе с активами в размере 710,5 миллиарда рублей.