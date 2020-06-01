МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Минфин РФ намерен повысить стоимость "взрослых" билетов в Алмазный фонд Московского кремля с февраля 2021 года и сделать бесплатным посещение музея для многодетных семей и военных, проект соответствующего приказа министерства опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

Согласно документу, стоимость обычных билетов для взрослых посетителей увеличится с нынешних 500 до 800 рублей, при этом стоимость "льготных" билетов для студентов, школьников и пенсионеров останется на нынешнем уровне — 100 рублей.

Посещение музея для отдельных категорий граждан: героев РФ, героев труда, инвалидов, сотрудников музеев, ветеранов боевых действий и полных кавалеров ордена Славы по-прежнему будет бесплатным. При этом Минфин предложил расширить этот перечень, включив туда, в частности, членов многодетных семей и военнослужащих.

Размер платы за групповое посещения — для групп до 20 человек — независимо от категории посетителей по предварительным заявкам, согласно проекту приказа, составит 30 тысяч рублей. Документ сейчас проходит процедуру общественного обсуждения. Предполагается, что он вступит в силу с 1 февраля 2021 года.

В пояснительной записке Минфин отмечает, что корректировка цен на билеты проводится в соответствие с их уровнем в других музеях Москвы и Санкт-Петербурга, условно сопоставимых с выставкой "Алмазный фонд". Авторы документа также отмечают, что такая мера обеспечит поступление дополнительных доходов федерального бюджета, но не уточняют сумму ожидаемых дополнительных доходов.

Алмазный фонд — это коллекция российских драгоценностей, в том числе коронационных регалий российских царей, которая занимает два зала в здании Оружейной палаты Московского Кремля. Сейчас музей закрыт для посетителей в связи с ограничениями против распространения коронавируса.