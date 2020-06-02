МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Банки подали на недельном депозитном аукционе ЦБ РФ заявки на 836,6 миллиарда рублей при лимите размещения средств в 1,11 триллиона рублей, сообщил регулятор.

В аукционе приняли участие 238 кредитных организаций.

На депозитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 5,1% до 5,5% годовых. Объем привлеченных денежных средств составил 836,6 миллиарда рублей. Ставка отсечения по итогам аукциона составила 5,5% годовых, средневзвешенная ставка — 5,41% годовых.