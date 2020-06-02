МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Банк России разрешил негосударственным пенсионным фондам (НПФ) и управляющим компаниям (УК) временно — до 1 января 2021 года — не переоценивать в связи с волатильностью на рынках стоимость ценных бумаг в составе пенсионных средств и активов закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для квалифицированных инвесторов, говорится в сообщении регулятора.

"Это решение должно поддержать участников рынка на время пандемии коронавирусной инфекции и ограничить риски срочных продаж активов по сниженным ценам. Соответствующие указания регулятора зарегистрировал Минюст России, они вступают в силу 2 июня", — сообщил ЦБ.

Указания касаются НПФ, государственной управляющей компании и частных УК Пенсионного фонда России, а также УК ЗПИФ для квалифицированных инвесторов. Эти участники рынка получили право при расчете стоимости чистых активов отражать стоимость ценных бумаг, приобретенных до 1 марта 2020 года, по справедливой стоимости, сложившейся на 1 марта 2020 года.

Долговые ценные бумаги, купленные с 1 марта по 30 сентября 2020 года, можно отражать по справедливой стоимости, сложившейся на день их приобретения.

Если НПФ и УК захотят воспользоваться этими послаблениями, такое решение они должны принять до 30 сентября 2020 года.