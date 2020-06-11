МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Россияне, которым приходится путешествовать во время пандемии, вместо недорогих страховок для туристов стали покупать полисы с максимально широким покрытием, рассказал журналистам заместитель генерального директора компании "АльфаСтрахование" по медицинскому страхованию Андрей Рыжаков.

Он отметил, что рынок страхования путешествующих "просел" на 90-95% на фоне пандемии и перерывов в поездках. Однако значительное количество россиян по тем или иным причинам осталось за рубежом. Это не только те, кто не смог выехать, но и те, кто вынуждены оставаться в других странах, выезжать для встреч с родственниками, на учебу или в командировки.

"При этом очень интересная тенденция, что произошло очень четкое смещение от приобретения недорогих полисов с минимальным покрытием, наоборот, к покупкам полисов с максимально широким покрытием", — добавил Рыжаков, пояснив, что люди, которым все-таки приходится путешествовать, хотят получить максимальную защиту на период поездки.

По словам эксперта, говорить о скором восстановлении международного туризма и, соответственно, продаж страховых продуктов, связанных с ним, не приходится. Однако в этом году российский страховой рынок возлагает надежды на внутренний туризм.