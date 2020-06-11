МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 45 /2181/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— решение Совета директоров Банка России "Об установлении порядка и сроков составления и представления отчетности, а также другой предусмотренной федеральными законами информации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в 2020 году, превышающих сроки составления и представления соответствующих отчетности и информации, установленные нормативными актами Банка России";

— информационное письмо № ИН-015-44/97 от 4.06.2020 "О способах получения согласия субъекта кредитной истории – физического лица на получение его кредитного отчета".