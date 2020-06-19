МОСКВА, 19 июня — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 17 июня вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 120 миллионов долларов против притока в 165 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Чистые оттоки из российских активов за счет фондов акций и облигаций составили 120 миллионов долларов против притока в 165 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

Отток из фондов акций, специализирующихся исключительно на рынке РФ (russia-dedicated funds), за неделю составил 60 миллионов долларов против притока в 60 миллионов неделей ранее. Это худший результат за последние пять недель, отмечается в документе.

"Данные показывают, насколько неустойчив любой оптимизм в отношении акций и облигаций EM (развивающихся рынков — ред.). Наиболее уязвимы акции – в ближайшие недели возможны новые потери на фоне непростой экономической ситуации и продолжающейся пандемии COVID", — говорится в обзоре BCS Global Markets.