МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Компания Telegram после неудачи с проектом блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) может объявить о планах по продаже своей доли или о своем выходе на IPO, заявил РИА Новости инвестор TON, основатель проекта Tokenbox Владимир Смеркис.

В четверг суд в США обязал Telegram к выплате 1,2 миллиарда долларов покупателям криптовалюты Gram и 18,5 миллиона долларов компенсации. После оглашения решения суда основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что компания вернула инвесторам более 1,2 миллиарда долларов вложенных в проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Средства, по его словам, были возвращены напрямую или в виде кредитов.

"Да, действительно, средства были переведены инвесторам, многие их уже получили. На работе мессенджера основного это не должно никаким образом отразиться, поскольку все-таки бюджеты немного разные. Тем не менее, из бюджетов, которые инвесторы давали Павлу Дурову на создание платформы большой, часть средств была потрачена на инфраструктуру самого мессенджера. Так что я думаю, что нет, не будет (влиять выплата средств на работу Telegram — ред.)", — заявил Смеркис.

"Единственное что, конечно, мы можем ожидать, поскольку монетизации прямой в Telegram сейчас нет и доходов прямых особо нет, мы можем ожидать, что через некоторое время рынку может быть предложена сделка по продаже части доли в мессенджере или по выходу на IPO компании Telegram", — полагает он.

Telegram в начале 2018 года сообщил о разработке TON c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых инвестраунда в феврале и марте 2019 года компания привлекла 1,7 миллиарда долларов. Но в октябре SEC сообщила, что подала иск к Telegram и ее филиалу в связи с проведенным ICO. По ее мнению, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты, тем самым нарушив закон. Ведомство потребовало, чтобы суд наложил штраф на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства.

Telegram в связи с этим решила отложить запуск блокчейн-платформы и криптовалюты до завершения суда в США, а именно до 30 апреля. Однако американский суд отказал компании Telegram в апелляции на временный запрет передавать Gram покупателям, и компания предложила инвесторам получить возмещение в размере 72% первоначальных инвестиций из-за отсрочки запуска TON. В начале мая Telegram отказалась от варианта выплаты инвесторам из США возмещения в размере 110% их первоначальных инвестиций, а затем и вовсе объявила о закрытии проекта.