МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Доля Москвы и Санкт-Петербурга в российском ВВП вдвое выше, чем в населении страны. Если бы такое соотношение соблюдалось в других крупнейших городах, то их вклад в российскую экономику был значительно выше текущих 35,8%. Что нужно сделать для изменения пропорции руководству этих городов? Похоже, учиться лучшим практикам.

Города – драйвер развития экономики, но потенциал этого ресурса в РФ до конца не реализован: доля ста крупнейших по размеру населения российских городов в ВВП составляет около всего 35,8%. Всего – потому что эта цифра не включает Москву и Санкт-Петербург. На обе столицы приходится 21,1% валового внутреннего продукта, хотя в них проживает всего 12,3% жителей страны.

Цифры, приведенные выше, были озвучены 21 июля в Сколково на презентации программы подготовки управленческих кадров российских городов, инициированной государственной корпорацией развития "ВЭБ. РФ". Тема не сиюминутная и, похоже, будет актуальна всегда: ведь города являются локомотивами развития страны в контексте федеральных нацпроектов. "В сегодняшней экономике и ситуации в мире города являются локомотивами развития. Если программа развития города выстроена правильно, то она становится точкой роста всей прилегающей территории", — заявил на церемонии открытия программы первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он подчеркнул, что "невозможно разработать программу развития региона, города в тиши кабинета. Ключевая история – вовлечение людей в разработку решения, в честные споры, только так это и работает, что доказывают самые успешные примеры".

Основная цель образовательного проекта – передать командам городских управленцев передовые практики и знания в сфере городского менеджмента. Программу запустил ВЭБ.РФ совместно с бизнес-школой "Сколково" и другими партнерами. В общей сложности обучение пройдут 500 управленцев из 100 крупнейших городов России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга), на которые приходится треть населения страны. По данным ВЭБ.РФ, в команду от каждого города входят мэр, вице-мэры по ключевым направлениям, представители региональной власти и должностные лица, курирующие вопросы градостроительной и архитектурной политики.

Особенность образовательной программы для чиновников 100 городов – ее практическая направленность. "За большими целями необходимо видеть конкретного человека. Вокруг MPA мы сформируем проекты, которые будем вести по городской инфраструктуре, по твёрдым бытовым отходам, по современному жилью, по современному облику города, по современной экономике, включая малый и средний бизнес. Без такого образовательного элемента сложно добиться консолидации усилий и единого понимания повестки городского развития", — отмечает председатель правления ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"Важно, что образовательная программа ВЭБ.РФ предусматривает комплексный подход к развитию городов. Многие мероприятия национальных проектов непосредственно проецируются на города. Это строительство современных городских кварталов, общественных пространств, модернизация дорожной инфраструктуры, общественного транспорта. Для достижения качественного результата важно обеспечить слаженную работу всех уровней публичной власти. Знания и навыки, которые приобретут управленческие команды, помогут им реализовать проекты в интересах жителей российских городов", — отмечает заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Курс обучения состоит из пяти тематических блоков, разделенных на четырнадцать модулей, проходит в очном и онлайн-форматах. Программа разработана в соответствии с международным стандартом МPA (Master of Public Administration) – по сути, это аналог MBA, направленный на повышение квалификации сотрудников госучреждений. В основу заложен образовательный контент другого проекта направления ВЭБ.РФ. "Несколько лет назад мы вместе с моногородами уже прошли путь формирования и обучения управленческих команд. Опыт оказался успешным – более 75% проектов, которые были разработаны за время обучения, уже реализованы или активно развиваются", — отмечает зампредседателя ВЭБ.РФ Ирина Макеева.

Обучение городских менеджеров продлится до октября 2021 года, но, похоже, в глобальном контексте все только начинается: ведь, как и в случае с моногородами, созданные за время переподготовки проекты нужно будет развивать и реализовывать. И успешность "первопроходцев" из моногородов ко многому обязывает руководство крупнейшей сотни.