МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Часть навязанных при получении кредита страховок с 1 сентября можно будет возместить, но это коснется далеко не всех заемщиков, и возможно лишь при определенных условиях. Можно и вовсе отказаться от страховки – страховщик обязан вернуть деньги, однако это может оказаться невыгодно клиенту, считают опрошенные "Прайм" эксперты. Банки срежут самые выгодные условия по кредитным картам

Как правило, при получении кредита банки требуют оформить страховку на приобретаемый товар. В случае с автокредитом это КАСКО на полный срок действия кредитного договора, в случае с ипотекой – страхование самого жилья, титула, жизни и здоровья заемщика и т.п. Для потребкредита это, как правило, страхование жизни и здоровья, а иногда – риска потери работы.

Клиенты, разумеется, жалуются на "навязанные страховки", из-за которых стоимость кредита существенно растет. Бывает, что на них приходится до 25% от суммы самого займа. Однако по факту отказаться от страховок получается редко. И даже в случае досрочного погашения долга вернуть остатки страховой премии сложно – разве что через суд.

С 1 сентября ситуация меняется в лучшую сторону. Вступили в силу поправки к закону о потребительском кредите. Теперь банки будут обязаны возвращать часть страховки при полном досрочном погашении кредита, если не было страхового случая. Вернуть можно часть страховки за период, когда необходимость в ней отпала из-за выплаты кредита. Правда, новые правила будет действовать только для кредитов, заключаемых после вступления поправок в силу.

БАНКАМ ПОМОГЛИ СТАТЬ ДОБРЕЕ

По мнению экспертов, инициаторами новации были вовсе не банки и страховые компании – напротив, теперь им придется расставаться с частью прибыли.

"Они были бы рады не смягчать условия, а оставить все как есть, поскольку делали на страховках очень хорошие прибыли. Теперь закон принуждает их действовать более справедливо. Теперь возможность потребовать деньги за неиспользованную часть страховки, равно как и обязанности страховщика вернуть эти средства прямо прописана в законе", — комментирует эксперт в области инвестиций Николай Мрочковский.

По мнению эксперта по личным финансам, зарубежным инвестициям и защите капитала Марии Тараско, в данном случае не банки смягчают требования, а законодатель логично и правильно доработал закон.

"Что было раньше? Под предлогом пониженной ставки с клиентами заключали договор страхования и выдавали кредит на всю сумму страхования. Например, вы брали кредит на 5 лет. Страховка за 5 лет стоит, например, 200 000 рублей. Сумма выданного кредита по договору в этом случае была на 200 000 рублей выше. На руки вы ее не получали, она шла на оплату кредита. То есть, при досрочном погашении кредита, вам нужно было бы погасить на 200 000 больше, чем вы реально получили в кредит. Теперь, вы можете при досрочном погашении вернуть часть суммы пропорционально периоду времени, на который сократился срок кредита", — объясняет она новую систему работы механизма.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Процесс возвращения страховой премии или ее части, как ожидается, будет быстрым и простым – теперь можно обойтись без суда. Заявление на возврат неиспользованной части страховки необходимо подать в банк в течение семи дней после погашения кредита. Кроме того, отказаться от страховки можно будет и в течение 14 дней после получения займа – страховая обязана будет вернуть деньги полностью в течение семи дней. Клиентов банков заставят сдавать "экзамен инвестора": какими последствиями это грозит

По словам Тараско, порядок получения части страховки обратно не зависит от даты заключения договора по кредиту — до 1 сентября или после. Но если кредит был выдан до 1 сентября, то вам могут отказать. В этом случае нужно идти в суд.

При этом по страховому полису не должно быть страховых случаев, уточнил гендиректор международной финтех-компании Twino Ашот Торосян.

"Очевидно, что новые поправки в законодательство не только усилят права заемщиков при взаимодействии с недобросовестными кредиторами, но также будут способствовать постепенному отказу некоторых финансовых учреждений от дискриминационной политики, которая еще пока встречается в практике", — считает он.

ПОСЛЕДСТВИЯ СТРАХОВОГО НИГИЛИЗМА

Подробнее эксперты остановились на возможности расторгнуть договор со страховой компанией и вернуть полную сумму страховки. В этом случае действие кредитного договора не прекратится, однако банк может повысить процентную ставку. Поэтому, прежде чем принимать такое решение, нужно тщательно взвесить все "за" и "против".

Эксперты советуют при оформлении кредита делать детальный индивидуальный расчет того, что выгоднее. Чаще отказ от страховки увеличивает переплату по займу на большую сумму, нежели стоит дополнительная услуга.

"Хотя так происходит не всегда. Многое зависит от суммы кредита, его срока, разницы в предлагаемых ставках и т.д. Играют роль и выбранный банк, и персональные данные клиента. То есть здесь универсального решения для всех нет. Все индивидуально", — рассуждает аналитик Brobank.ru Дмитрий Сысоев.

"Отдельно можно отметить граждан, у которых вероятность одобрения заявки на выдачу денег в долг небольшая. Например, с не самой лучшей кредитной историей, соотношением ежемесячных платежей, как по действующим долгам, так и вновь оформляемому, к доходу в размере 50% и более. Им все же более выгодно оформлять дополнительную услугу. Связано это с рисками. Страховка их снижает. Соответственно, по клиенту картина при скоринге улучшается, что увеличивает вероятность одобрения кредита", — отметил он.

По мнению Мрочковского, вначале нужно посчитать, насколько вырастет годовой платеж по кредиту от повышения ставки, и какова сумма страховки.

"Сравниваем их. Если страховка заметно дороже переплаты по кредиту, имеет смысл отказаться. Как правило, страхование "для защиты себя" можно сделать в любой страховой по в несколько раз более дешевому тарифу", — заключил он.