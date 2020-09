БЕРЛИН, 21 сен — ПРАЙМ. В Deutsche Bank прокомментировали данные журналистского расследования об обслуживании олигархов из России, в отношении которых были введены санкции США и ряда стран Запада.

"Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) сообщил о ряде исторических тем. Относительно Deutsche Bank — они известны надзорным органам. Темы уже были расследованы и привели к соглашению с ведомствами, в ходе которого было публично заявлено о сотрудничестве банка и принятии корректирующих мер. Там, где это необходимо и целесообразно, мы сделали выводы. Поскольку информация, используемая ICIJ, поступает из отчетов о подозрительных транзакциях (так называемые SAR), эта информация активно выявляется банком в соответствии с правовыми нормами и передается властям. SAR содержат предупреждения о потенциальных проблемах, но их нельзя приравнивать к констатации факта", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте банка.

Крупнейшие мировые банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank and Bank of New York Mellon продолжали обслуживать бизнесменов, попавших под санкции США, в том числе из Украины и России, хотя власти США несколько раз крупно штрафовали кредитные организации за отмывание денег, говорится в новом материале международного консорциума журналистов-расследователей и издания BuzzFeed News. Расследование основано на документах подразделения минфина США FinCen, которое занимается финансовой проверкой сомнительных банковских операций.

В воскресенье немецкая газета Süddeutsche Zeitung, телерадиокомпании NDR и WDR сообщили, опираясь на материалы FinCen, что Deutsche Bank мог быть замешан в "подозрительной торговле акциями" для российских клиентов, соответствующие проверки в банки прошли в 2014 году, однако по их итогам якобы не было принято никаких мер. Также в документах FinCen "многократно упомянут" немецкий Commerzbank, речь идет о "сомнительных операциях с российским Связь-банком", сообщили Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR. Согласно материалам FinCen, Deutsche Bank и Commerzbank информировали американского регулятора с серьезными задержками о подозрительных операциях, пишут немецкие СМИ.