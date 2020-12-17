МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Информацию о наличии у россиян электронных кошельков, а также об остатках средств на них, уже с января 2021 года начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС), сообщает РБК. В России введут новые правила оплаты наличными

Как стало известно изданию, такой порядок вступит в силу 6 января.

Он затронет такие сервисы, как "ЮMoney" (до ребрендинга — Яндекс.Деньги), QIWI, WebMoney и других представителей отрасли.

Отмечается, что подавать в ФНС информацию о наличии у клиентов таких электронных кошельков, а также о движении средств по ним, будут обязаны банки.