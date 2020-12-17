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2020
https://1prime.ru/finance/20201217/832604784.html
Данные об электронных кошельках россиян передадут в налоговую
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Информацию о наличии у россиян электронных кошельков, а также об остатках средств на них, уже с января 2021 года начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС), сообщает... ПРАЙМ, 17.12.2020
банки, электронный кошелек, россия, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Информацию о наличии у россиян электронных кошельков, а также об остатках средств на них, уже с января 2021 года начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС), сообщает РБК.
Как стало известно изданию, такой порядок вступит в силу 6 января.
Он затронет такие сервисы, как "ЮMoney" (до ребрендинга — Яндекс.Деньги), QIWI, WebMoney и других представителей отрасли.
Отмечается, что подавать в ФНС информацию о наличии у клиентов таких электронных кошельков, а также о движении средств по ним, будут обязаны банки.