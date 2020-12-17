Путин заявил об устойчивом состоянии финансовой системы
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Состояние банковского сектора России — удовлетворительное. Финансовая система страны находится в устойчивом состоянии.
https://1prime.ru/finance/20201217/832606766.html
В последнее время организациям и физическим лицам стали поступать телефонные звонки якобы от имени Агентства экономической информации «ПРАЙМ» (или от Аналитического агентства Прайм) с предложением финансовых услуг и покупки акций. АО «АЭИ «ПРАЙМ» не оказывает непосредственно финансовые услуги и к звонкам такого характера отношения не имеет. Данные звонки поступают от мошенников, будьте осторожны!
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Состояние банковского сектора России — удовлетворительное. Финансовая система страны находится в устойчивом состоянии.
https://1prime.ru/finance/20201217/832606766.html
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