МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Основатель и глава Тинькофф-банка Олег Тиньков в интервью журналу Forbes назвал причины, по которым сделка с "Яндексом" не состоялась.

По словам банкира, компания хотела получить контроль над кредитной организацией и предложила слишком мало. Он, в свою очередь, "устал торговаться".

В "Яндексе" слова Тинькова отрицают.

"В процессе переговоров с "Яндексом", это было три-четыре месяца, в какой-то момент я окончательно понял, что "Яндекс" не видит объединения, они видят покупку "Тинькофф". При этом плата состояла наполовину из акций, но я терял право влиять на решения в новой компании",- рассказал Тиньков изданию.

Он пояснил, что интернет-гигант предлагал 7% премии к цене акций на рынке.

"И это смотрелось органично, если речь шла об объединении, но общемировая практика за покупку и стратегический контроль — это 25-40%", добавил банкир.

Тиньков, по его словам, предложил сооснователю "Яндекса" Аркадию Воложу повысить премию по сделке. Тот ответил, что это нужно согласовать с советом директоровинтернет-компании.

"Но, так как я все-таки серьезно болен, к тому моменту я сильно устал торговаться, объяснять, что "Тинькофф" зарабатывает вдвое больше "Яндекса" и так далее, и принял решение выйти из сделки", отметил он и добавил:

"У меня нет необходимости продать".