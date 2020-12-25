МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Уровень развития безналичных расчетов сегодня позволяет оплатить даже крупные суммы, поэтому появление более крупного номинала в дополнение к банкноте в 5 тысяч рублей вряд ли необходимо, заявил в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.

"Сегодня достаточно условий, чтобы даже крупные суммы можно было оплатить безналичным способом. Нужны ли крупные номиналы как средство накопления? Спорный вопрос, потому что все-таки в текущих условиях 5000-й банкноты для, не побоюсь этого слова, заначки вполне достаточно, для того, чтобы это организовать. Вряд ли нужна банкнота какого-то более высокого номинала", — считает глава Гознака.

"Я не вижу ни одного аргумента и ни одной сферы применения наличных денег, которая "кричала" бы о том, что тут это нужно", — подчеркнул он.

По словам главы Гознака, решение о появлении нового номинала сопряжено с целым рядом условий, изменением организации системы наличного денежного обращения. Кроме того, придется уделить повышенное внимание защищенности таких банкнот: чем выше номинал, тем выше интерес к подделкам, пояснил Трачук.

В последний раз банкнотный ряд обновлялся в 2017 году, когда в обращение были введены банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Символы для них были выбраны по итогам общероссийского голосования. В банкнотах использован усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан, а также учтены тенденции современного дизайна.

Полностью вторую часть интервью читайте в 11:00 на сайте ria.ru.