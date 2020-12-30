МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 103 (2239).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5608-У от 2.11.2020 "О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 61257 от 4.12.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5609-У от 2.11.2020 "О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 61424 от 11.12.2020, вступает в силу с 1.10.2021/.