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Минфин в первом квартале предложит на аукционах ОФЗ на триллион рублей
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Минфин России планирует в первом квартале 2021 года предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 1 триллион рублей, говорится в сообщении министерства... ПРАЙМ, 31.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Минфин России планирует в первом квартале 2021 года предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 1 триллион рублей, говорится в сообщении министерства.
Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 450 миллиардов рублей, от 10 лет — также 450 миллиардов рублей.
Кроме того, Минфин опубликовал даты проведения аукционов по размещению ОФЗ. Так, в январе планируется провести аукционы 13, 20, и 27 числа, в феврале — 3, 10 и 17 и числа, в марте — 3, 10, 17, 24 и 31 числа.
Минфин РФ в 2020 году разместил на аукционах облигации федерального займа совокупно на рекордные 5,279 триллиона рублей, что в два с половиной раза превышает аналогичный показатель за 2019 год. Программа внутренних заимствований на 2021 год предполагает привлечение 3,7 триллиона рублей в валовом выражении.