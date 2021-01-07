МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина впервые превысила 38 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 15.06 мск биткоин дорожал на 9,95%, до 38104,95 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 9,46%, до 38171,91 тысячи долларов. Биткоин перешел к росту почти на 5%