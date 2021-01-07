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2021
https://1prime.ru/finance/20210107/832760161.html
Стоимость биткоина установила очередной исторический рекорд
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https://россиясегодня.рф
. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина впервые превысила 38 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю... ПРАЙМ, 07.01.2021
криптовалюты, биткоин, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина впервые превысила 38 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 15.06 мск биткоин дорожал на 9,95%, до 38104,95 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 9,46%, до 38171,91 тысячи долларов.