МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу растет в среднем на 4-5%, сохраняя курс обратно к 40 тысячам долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 11.56 мск биткоин дорожал на 4,54%, до 38 673 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 3,56%, до 38 582 доллара.

На долю биткоина приходится примерно 69,5% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. В январе криптовалюта продолжила "бычий" тренд: за первые два дня 2021 года она последовательно преодолела сразу несколько отметок и поднялась с 30 тысяч долларов до 34 тысяч. Биткоин установил новый исторический рекорд

В понедельник в рамках коррекции падение биткоина достигало 16%, стоимость криптовалюты опускалась до 28,1 тысячи долларов, но позднее биткоин вернулся к "бычьему" тренду. В ходе торгов четверга цена биткоина последовательно обновила несколько исторических максимумов, поднявшись за сутки с 36 тысяч долларов до 40 365 долларов. После этого стоимость криптовалюты перешла к коррекции.

"По нашим расчетам, к концу дня 8 января биткоин может перешагнуть рубеж в 40 000 долларов и закрепиться на этом уровне", — заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

"Несомненно, определенную роль в активной динамике крипторынка играют и текущие политические события в США. Продолжающаяся политическая нестабильность не может не сказаться на формирующемся сомнении в будущей экономической стабильности страны, которая, как известно по надписи на купюрах США, и обеспечивает мировое доверие к доллару", — добавил исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников.