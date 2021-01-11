ОТТАВА 11 ЯНВ — ПРАЙМ. Настроения в деловых кругах Канады в конце осени прошлого года улучшились на фоне роста внутреннего и внешнего спроса, а также оптимизма по поводу эффективности вакцин от Covid-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Банком Канады.

Квартальный опрос показал, что компании пересмотрели свои планы по капиталовложениям и найму персонала с повышением по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом.

При этом примерно половина представителей бизнеса сообщила, что текущий уровень продаж ниже докоронавирусных уровней, а около трети респондентов ожидают, что на протяжении ближайших 12 месяцев продажи не вернутся к докризисным отметкам. Банк Канады оставил ключевую процентную ставку без изменений

Опрос компаний проводился с середины ноября по начало декабря, до того, как во многих регионах произошло ужесточение ограничений на деловую активность, призванное сдержать растущую заболеваемость Covid-19.

В двух канадских провинциях с наибольшей численностью населения, Онтарио и Квебек, в последние недели была прекращена работа организаций, за исключением критически важных, что было обусловлено возросшим числом случаев заражения коронавирусом и увеличившейся нагрузкой на больницы.

В Канаде среднее число новых случаев Covid-19 за семь дней в последние два месяца удвоилось, согласно данным Университета Джона Хопкинса. Государственные данные показывают, что число госпитализаций с Covid-19 в начале января превышало максимальные значения весеннего периода.

Результаты опроса Банка Канады показали улучшение перспектив капиталовложений в оборудование и машины, причем многие компании заявили, что планируют расширять свою деятельность и наращивать производительность за счет автоматизации и цифровизации.

Тем временем инфляционные ожидания бизнеса несколько снизились после восстановления в рамках предыдущего отчетного периода, сообщили в центральном банке.

Большинство компаний ожидает, что годовая инфляция в ближайшие два года будет находиться в нижней половине целевого диапазона Банка Канады, составляющего 1%-3%.

Результаты отдельного опроса потребителей, проведенного регулятором в последние три недели ноября, показали, что канадцы были в большей степени обеспокоены рисками для здоровья по сравнению с летним периодом.

Потребители сообщили, что фоне роста заболеваемости Covid-19 стали предпринимать больше мер предосторожности, при этом приспосабливаясь к введенным властями ограничениям.

Очередное заседание Банк Канады состоится 20 января. Центральный банк дал понять, что на протяжении двух лет вряд ли поднимет процентные ставки выше отметки 0,25%.

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