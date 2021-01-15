МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, в пятницу утром слабо растет, сохраняя свои позиции возле отметки в 38 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.00 мск стоимость биткоина растет на 0,76%, до 37 965 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 0,31%, до 37 946 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

На долю биткоина приходится 68,5% всего глобального рынка криптовалют.

"Хотя в прошедшие пару дней биткоин и попытался снова пойти вверх, это движение оказалось значительно слабее и осторожнее по сравнению с прежним ралли. Сегодня, 15 января, возможно продолжение небольшого повышения курса, который к концу дня может достигнуть отметки в 42 200 долларов за монету", — прокомментировал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин. Эксперт объяснил, почему обваливается биткоин

Директор Binance в России Глеб Костарев отметил, что, по данным CoinMarketCap, за последние сутки цена биткоина поднималась до отметки 39 966 долларов, но достаточно стремительно опустилась. "Минимальная отметка за сутки составила 37 653 доллара. Отката до 31000 долларов не произошло, а это указывает, что трейдеры активно поддерживают уровень цены BTC, несмотря на массовую ликвидацию исторической монеты на этой неделе на сумму в 1,5 миллиарда долларов", — считает он.

"Уровень 40 000 теперь новый и важный психологический уровень, за которым наблюдают трейдеры. Аналитики считают, что закрепление цены биткоина выше 40 000 долларов может стать причиной установления нового уровня поддержки, при котором вероятны новые ATH", — добавил он.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор била рекорды. В пятницу биткоин установил абсолютный ценовой рекорд, достигнув нового исторического максимума в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.