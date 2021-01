МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. ЦБ РФ напомнил кредитным организациям о недопустимости списания выплат на детей в счет погашения долгов. Соответствующее письмо размещено на официальном сайте регулятора. Набиуллина рассказала о подверженности России внешним шокам

"Банк России доводит до сведения кредитных организаций информацию Федеральной службы судебных приставов, согласно которой на выплачиваемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.04.2020 No 249, Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2020 No 412, Указом Президента Российской Федерации от 17.12.2020 No 797 единовременные выплаты семьям, имеющим детей, взыскание не обращается", — сказано в письме.

Президент РФ Владимир Путин в прошлом году трижды объявлял о единоразовых выплатах семьям с детьми в рамках поддержки населения на фоне пандемии коронавируса.

При этом россияне жаловались, что банки иногда списывают эти средства в счет погашения задолженности. В частности, о таких случаях в июне прошлого года писали в Twitter клиенты Сбербанка. Банк провел проверку и позже пояснил, что мог списать детские выплаты в счет погашения долгов, только если судебные приставы направили в банк постановление о списании средств со счета клиента, а зачисление не было промаркировано как социальная выплата; или если клиент сам дал поручение на погашение долга со счета, на который поступили выплаты.