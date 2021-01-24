МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Россияне в 2020 году стали брать микрозаймы на лечение и образование почти вдвое чаще, сообщила «Российская газета».

Уточняется, что личные нужды и ремонт — самые популярные цели взятия микрозайма среди граждан России. При этом значительно сократилась доля займов на отдых и приобретение подарков. Аналитики выяснили, на что россияне брали займы в 2020 году

Так, доля займов, взятых на решение проблем со здоровьем, увеличилась за год с 5,6 до 10%. Доля микрозаймов на образование выросла с 2 до 3,8%. Эти данные приводят эксперты финансовой платформы Webbankir.

«С одной стороны, серьезно обострились проблемы со здоровьем, и большая часть людей была вынуждена тратить деньги на оплату медицинских услуг и лекарства. С другой — переход на дистанционное образование привел к большому спросу на услуги репетиторов» — так объясняет рост рынка займов генеральный директор Webbankir Андрей Пономарев.

Сообщается, что люди обращаются в микрофинансовые организации, чтобы занять денег на потребительские нужды (таких 39,5%), ремонт жилья (15,3%), крупные приобретения (электроника и т.д. — 12,3%).

Значительно сократилась доля займов на досуг и путешествия, с 4.3% в позапрошлом году до 2.2% в 2020.

Помимо этого, люди стали реже занимать на рефинансирование кредитов (0,9% в 2020 против 2,5% в 2019). По словам экспертов Банка России, это говорит о росте дисциплины клиентов микрофинансовых организаций.

По сведениям ЦБ, в III квартале 2020 года портфель микрозаймов вырос на 6 процентов по сравнению со II кварталом, до 226 млрд рублей. Количество заемщиков почти вернулось к уровню начала года, составив 11,8 миллиона человек.

Сообщается, что средний размер микрозайма типа "до зарплаты" вырос с 7,5 до 7,9 тыс руб., а размер среднесрочных потребительских микрозаймов вырос с 15,2 до 17,7 тыс руб.

ЦБ обращает внимание на уменьшение количества «просрочек». По итогам квартала доля просроченной задолженности в совокупном портфеле микрофинансовых организаций сократилась до 30,7 процента (по займам, просроченным на 90 и более дней).

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