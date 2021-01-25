МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, увеличила общую выручку в четвертом квартале 2020 года на 5,3% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года — до 124,172 миллиарда рублей, продажи в 2020 году выросли на 6,7%, до 445,544 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. "Лента" подошла к долгосрочному сопротивлению

Розничная выручка ритейлера в прошлом году повысилась на 7,3% и составила 437,493 миллиарда рублей, в октябре-декабре — на 5,7%, до 121,786 миллиарда рублей. Розничные продажи гипермаркетов в 2020 году выросли на 7,1%, до 399,262 миллиарда рублей, супермаркетов — на 9,3%, до 38,231 миллиарда, выручка гипермаркетов в четвертом квартале повысилась на 6%, до 111,7 миллиарда, супермаркетов — на 3,3%, до 10,086 миллиарда рублей.

Продажи сопоставимых магазинов "Ленты" (like-for-like, LfL) в четвертом квартале увеличились на 4%. Средний чек за этот период вырос на 13,2%, покупательский трафик снизился на 8,1%. В январе-декабре LfL-продажи выросли на 5,4%, чек — на 11,6%, трафик уменьшился на 5,5%.

В четвертом квартале компания открыла четыре новых гипермаркета и шесть супермаркетов (два супермаркета было закрыто), за весь год — 13 объектов. Общее количество магазинов на 31 декабря составило 393 (254 гипермаркета и 139 супермаркетов). Общая торговая площадь "Ленты" на конец года составила 1,519 миллиона квадратных метров, увеличившись на 2% в годовом выражении.

Гендиректор "Ленты" Владимир Сорокин отметил, что показатели гипермаркетов демонстрируют устойчивую динамику. Свою роль в поддержке роста компании сыграло развитие онлайн-продаж. "Вторая волна пандемии продолжила оказывать влияние на поведение покупателей в четвертом квартале 2020 года — большинство покупателей предпочитали реже посещать магазины", — добавил Сорокин, слова которого приводятся в релизе.

"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в России. На конец 2020 года компания управляла 393 магазинами в России: 254 гипермаркетами и 139 супермаркетами. В конце апреля 2019 года "Севергрупп" Алексея Мордашова приобрела акции "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и ЕБРР (7,47%). После выкупа акций у миноритариев "Ленты" "Севергрупп" владеет 77,99% в капитале ритейлера.