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https://1prime.ru/finance/20210126/832895391.html
Минфин на аукционе 27 января предложит ОФЗ одного выпуска
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Минфин России на аукционе 27 января предложит облигации федерального займа (ОФЗ) одной серии, говорится в сообщении министерства. Министерство предложит ОФЗ с индексируемым... ПРАЙМ, 26.01.2021
аукцион офз, минфин рф, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе 27 января предложит облигации федерального займа (ОФЗ) одной серии, говорится в сообщении министерства.
Министерство предложит ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.
В целом в текущем квартале Минфин планирует предложить на аукционах облигации федерального займа на 1 триллион рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 450 миллиардов, от 10 лет — также 450 миллиардов рублей.