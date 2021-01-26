МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе 27 января предложит облигации федерального займа (ОФЗ) одной серии, говорится в сообщении министерства.

Министерство предложит ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.

В целом в текущем квартале Минфин планирует предложить на аукционах облигации федерального займа на 1 триллион рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 450 миллиардов, от 10 лет — также 450 миллиардов рублей.