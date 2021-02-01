МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, в понедельник утром торгуется у отметки в 34 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.00 мск стоимость биткоина падает на 0,41%, до 33 851 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 0,35%, до 33 768 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

На долю биткоина приходится 68,3% всего глобального рынка криптовалют. Названы причины феноменального роста новой криптовалюты

"Сегодня, 1 февраля, психологический фон крипторынка остается в том же относительно устойчивом состоянии, что было на прошедшей неделе. Незначительные колебания биржевого курса биткоина не слишком изменят ситуацию. К концу текущего дня он снова может подойти к отметке в 34 000 долларов за монету, после чего пойдет в корректировочный откат", — прокомментировал ситуацию РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.