МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Банк России обяжет страховщиков подробно раскрывать клиенту информацию перед заключением договора добровольного страхования — потенциальные покупатели будут получать так называемый информационный документ, сообщил регулятор.

"В нем, в частности, будут содержаться сведения о страховых случаях, основаниях для отказа в страховой выплате, порядке и сроках ее осуществления. Вся информация должна быть изложена простым языком без использования мелкого шрифта", — говорится в сообщении. Банк России купил на внутреннем рынке валюту на 7,2 миллиарда рублей

Как говорится в проекте указания, страховщик должен перечислить в документе не менее пяти страховых случаев и не менее пяти оснований для отказа в признании события страховым случаем (если их всего менее пяти, то надо указать все). Также клиент должен ознакомиться с порядком уплаты страховой премии, если она вносится в рассрочку, и с разъяснениями о досрочном прекращении договора.

После ознакомления потребитель будет подписывать каждую страницу информационного документа. Если страховка покупается в электронном виде, клиент все равно должен ознакомиться с документом и подписать его электронной подписью.

Как ожидает регулятор, благодаря этому покупатель сможет оценить плюсы и минусы продукта и принять взвешенное решение о покупке. Если страховщик нарушит требование о раскрытии информации, клиент сможет отказаться от договора и получить назад уплаченную премию.

ЦБ планирует вводить требования поэтапно: с 1 октября 2021 года — в отношении личного страхования, с 1 апреля 2022 года — по другим видам добровольного страхования.