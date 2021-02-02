МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Заметного пересмотра вверх ставок по банковским вкладам в этом году ждать не приходится. Во втором полугодии возможен некоторый всплеск интереса к депозитам, который, однако, вряд ли произойдёт одновременно с повышением их доходности, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Средняя максимальная ставка по рублевым депозитам населения сроком до одного года в январе остается на уровне в 4,49% годовых, понизившись на 1,5% в течение 2020 года на фоне снижения Банком России ключевой ставки на 2 процентных пункта.

"Несмотря на всплеск инфляции в конце минувшего года, который продолжился и в январе (годовая инфляция достигла 5,1% при целевом значении ЦБ в 4%), Банк России воздержится от повышения ключевой ставки с нынешних 4,25% годовых. Более того, остается пусть и не высоким шанс возобновления смягчения денежно-кредитной политики, начиная со второго полугодия еще на 25 пунктов", — полагает эксперт.

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Если дефицит ликвидности сохранится в ближайшие месяцы на фоне продолжения оттока средств с депозитов на фондовый рынок, возможно повышательное давление на ставки по вкладам. Тем не менее, ожидать их значительного роста и "отыгрывания" снижения 2020 года не следует, прогнозирует Коган.

Усиление интереса к депозитам возможно во втором полугодии на фоне замедления инфляции, что будет возможно при условии укрепления рубля и хорошего урожая.

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С другой стороны, тенденция к перетоку средств на фондовый рынок может продолжиться. Так, в НАУФОР ожидают роста активов граждан на рынке ценных бумаг в течение 3-5 лет в 2,5 раза до 10 трлн рублей.

Сейчас на депозитах в банках население держит 32,5 трлн рублей. Разумеется, многое будет зависеть от рыночной конъюнктуры и предложений банков.

Исходя из этих вводных, клиенты будут решать, стоит ли рискнуть ради повышенной доходности, подытожил Коган.