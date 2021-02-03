МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 5 (2245).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 742-П от 3.12.2020 "О требованиях по защите информации, которые должно выполнять юридическое лицо, намеревающееся получить статус оператора финансовой платформы, о ведении Банком России реестра операторов финансовых платформ и о требованиях к порядку регистрации Банком России изменений в правила финансовой платформы" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62124 от 18.01.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— положение № 745-П от 9.12.2020 "О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям /требованиям к квалификации/ и /или/ требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций /долей/, установления контроля в отношении акционеров /участников/ финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров /участников/ финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций /долей/ кредитных организаций, порядке направления уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о направленном предписании /об отмене предписания/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62167 от 21.01.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5654-У от 9.12.2020 "Об определении размера активов кредитного потребительского кооператива, общее число членов которого не превышает три тысячи физических и /или/ юридических лиц, при превышении которого Банк России осуществляет надзор за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о кредитной кооперации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62204 от 25.01.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5655-У от 9.12.2020 "Об определении размера активов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, общее число членов и ассоциированных членов которого не превышает три тысячи физических лиц и /или/ юридических лиц, при превышении которого Банк России осуществляет надзор за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о сельскохозяйственной кооперации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62206 от 25.01.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5656-У от 9.12.2020 "Об определении размера активов микрокредитных компаний и суммы задолженности по договорам займа перед микрокредитными компаниями, при превышении которых Банк России осуществляет надзор за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о микрофинансовой деятельности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62205 от 25.01.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5661-У от 11.12.2020 "О порядке и сроках принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62164 от 21.01.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— приказ № ОД-94 от 26.01.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 11 декабря 2020 года № ОД-2052";

— приказ № ОД-95 от 26.01.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 23 октября 2020 года № ОД-1714";

— приказ № ОД-107 от 28.01.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 25 декабря 2020 года № ОД-2175";

— приказ № ОД-108 от 28.01.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020 года № ОД-1974";

— приказ № ОД-109 от 28.01.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 10 декабря 2020 года № ОД-2050";

— приказ № ОД-115 от 29.01.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020 года № ОД-1974";

— информационное письмо № ИН-014-12/7 от 29.01.2021 "Об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по Ираку".