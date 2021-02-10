МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 7 /2247/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 746-П от 16.12.2020 "О ведении Банком России реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, реестра операторов обмена цифровых финансовых активов, о порядке и сроках представления операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России сведений о лицах, распоряжающихся акциями /долями/ указанных операторов, а также о порядке представления и согласования Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, изменений в правила обмена цифровых финансовых активов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62191 от 22.01.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— приказ № ОД-1472 от 10.09.2020 "О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, и об отмене отдельных приказов Банка России";

— приказ № ОД-90 от 26.01.2021 "О внесении изменения в пункт 1 приказа Банка России от 10 сентября 2020 года № ОД-1472";

— приказ № ОД-156 от 5.02.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 10 декабря 2020 года № ОД-2050";

— приказ № ОД-160 от 8.02.2021 "Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "ПРОМИНСТРАХ";

— приказ № ОД-163 от 8.02.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 25 декабря 2020 года № ОД-2175";

— приказ № ОД-164 от 8.02.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 25 декабря 2020 года № ОД-2175";

— информационное письмо № ИН-06-28/8 от 4.02.2021 "О процедуре изменения прав по документарным облигациям, размещение которых началось до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.01.2021; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.01.2021; количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1.02.2021; сообщение АСВ об исключении ООО КБ "Инвест-Экобанк" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.