МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Чистый убыток итальянской банковской группы Unicredit по итогам 2020 года составила 2,785 миллиарда евро против прибыли в 3,4 миллиарда годом ранее, говорится в отчетности компании.

Операционная прибыль снизилась на 17,7%, до 7,335 миллиарда евро. Чистый процентный доход группы составил 9,441 миллиарда евро, что на 6,3% ниже, чем в предшествовавшем году. Выручка в минувшем году сократилась на 9%, до 17,14 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала группа увеличила чистый убыток на 41% в годовом выражении, до 1,18 миллиарда евро. Операционная прибыль сократилась на 23,5%, до 1,78 миллиарда евро. Чистый квартальный процентный доход сократился на 10,3%, до 2,25 миллиарда евро. Выручка за эти три месяца уменьшилась на 12,6%, до 4,238 миллиарда евро.

Банковская группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.