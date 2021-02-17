МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года на 39,254 миллиарда рублей при спросе 72,401 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин 30 марта проведет аукцион по продаже изумрудов из Госфонда

Цена отсечения составила 91,895% от номинала, средневзвешенная цена — 91,9777% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,12% годовых, средневзвешенная доходность — 7,11% годовых.

На следующем безлимитном аукционе Минфин предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года.