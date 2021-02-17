2021-02-17T14:45:05+03:00
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2021-02-17T14:45:05+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210217/833063761.html
Минфин разместил ОФЗ одного выпуска на 39,254 миллиарда рублей
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Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года на 39,254 миллиарда... ПРАЙМ, 17.02.2021
аукцион офз, минфин рф, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года на 39,254 миллиарда рублей при спросе 72,401 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 91,895% от номинала, средневзвешенная цена — 91,9777% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,12% годовых, средневзвешенная доходность — 7,11% годовых.
На следующем безлимитном аукционе Минфин предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года.