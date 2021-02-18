МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 5 по 12 февраля выросли на 0,9% и составили 591,5 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. Банк России купил на внутреннем рынке валюту на 2,4 миллиарда рублей

"Объем международных резервов по состоянию на 12 февраля составил 591,5 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 5,4 миллиарда долларов, или на 0,9%, главным образом в результате положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.