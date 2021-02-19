МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Росфинмониторинг в рамках антикоррупционной борьбы вернул в бюджет активы на 38,5 миллиардов рублей, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Росфинмониторинг предложил продлить до 6 лет срок давности по антиотмывочным нарушениям

"С точки зрения пресечения провели более 5 тысяч финансовых расследований, порядка 500 уголовных дел, где мы принимаем участие. Выявлено активов на 35 миллиардов и уже возвращено активов на 38,5 миллиарда по коррупционным делам", — сказал Чиханчин.

Он также сообщил, что совместно с антикоррупционными комиссиями в министерствах и коллегией судей проверено более 75 тысяч государственных служащих, которые работают или планируют устроиться. "Несколько сот претендентов на государственную службу на основании наших материалов отведены", — добавил глава Росфинмониторинга. В гособоронзаказе выявили преступления на девять миллиардов рублей

По его словам, Росфинмониторинг продолжает работу по "крабовому делу" с неуплатой налогов, сейчас взаимодействует с финансовыми разведками Японии, ЕС, США и Кореи.

"Продолжаем работать с рыбохозяйственным комплексом, на сегодняшний день только с нашим участием более 30 уголовных дел. Хотел бы остановиться на "крабовом деле" — то, которое известное было. Продолжаем работать, там более 20 уголовных дел, и мы работаем сейчас как раз по зарубежной составляющей с коллегами из финансовых разведок, — это Япония, Корея, европейские страны и США. Я думаю, что мы эти деньги найдем и постараемся вернуть государству", — сказал глава Росфинмониторинга. "Там и неуплата таможенных сборов, налогов", — отметил Путин. "Там налоги и неуплата", — подтвердил Чиханчин.