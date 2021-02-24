МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ в предстоящие годы не планирует наращивать госдолг такими же темпами, как в 2020 году, уровень вблизи 20% ВВП является безопасным, говорится в сообщении пресс-службы министерства. Счетная палата констатировала рост госдолга России в 2020 году

Ранее в среду Счетная палата сообщила, что госдолг России за 2020 год увеличился на 5,4 триллиона рублей и составил 18,986 триллиона рублей, или 17,8% ВВП.

"Объем государственного долга в 2020 году увеличился на 5,4 трлн рублей, однако, его показатели не превысили безопасный уровень. Этот год был экстраординарным с точки зрения объемов государственных заимствований, поэтому наращивание государственного долга такими же темпами в предстоящие годы не планируется", — говорится в сообщении Минфина.

В министерстве отметили, что в соответствии с законом о федеральном бюджете предельный уровень госдолга по отношению к прогнозируемому объему ВВП в 2021 году составит 20,4% (в 2022 году — 20,8%, в 2023 году — 21,4%).

"При достижении данного уровня Россия по-прежнему будет оставаться в числе стран с наиболее низким показателем долговой нагрузки госдолга, поэтому уровни вблизи 20% от ВВП представляются безопасными", — отмечается в сообщении.