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2021
https://1prime.ru/finance/20210224/833107431.html
Исследование: число сверхбогатых россиян к 2025 году вырастет на 30%
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Число ультрахайнетов (людей с состоянием свыше 30 миллионов долларов, включая недвижимость по основному месту проживания) в России к 2025 году увеличится на 29% и составит 10346... ПРАЙМ, 24.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Число ультрахайнетов (людей с состоянием свыше 30 миллионов долларов, включая недвижимость по основному месту проживания) в России к 2025 году увеличится на 29% и составит 10346 человек, следует из доклада Wealth Report консалтинговой компании Knight Frank.
"При этом за 2020 год наблюдалась отрицательная динамика (-11%, снижение количества до 8015 человек)", — отмечается в нем.
Всего же в мире в ближайшие пять лет сверх состоятельных людей станет больше на 27% — их число вырастет до более чем 663 тысяч человек. Лидерами по приросту станут Азия (+39%), Индонезия (+67%) и Индия (+63%).
Лидерами по количеству ультрахайнетов в настоящее время остаются США — более 180 тысяч (+4% в 2020 году), Китай — более 70 тысяч (+16%) и Германия (+3%). Россия сохраняет 9-е место, говорится в докладе.
При этом наиболее ярко выраженная отрицательная динамика в прошлом году зафиксирована в Греции (- 33%, сокращение до 678 человек), Португалии (- 24%, до 841 человек) и ОАЭ (- 22%, до 1305 человек).