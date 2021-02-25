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Международные резервы России за неделю снизились до $585,7 миллиарда
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Международные резервы РФ с 12 по 19 февраля снизились на 1% и составили 585,7 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. "Объем международных резервов по состоянию на 19... ПРАЙМ, 25.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 12 по 19 февраля снизились на 1% и составили 585,7 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ.
"Объем международных резервов по состоянию на 19 февраля составил 585,7 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 5,8 миллиарда долларов, или на 1%, в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.