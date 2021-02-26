МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Курс биткоина к вечеру пятницы, 26 февраля, будет около уровня 47,3 тысячи долларов, ожидает директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance цена биткоина по состоянию на 9.18 мск снижалась на 8% — до 46,3 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин снижался на 6,75% — до 46,4 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

По мнению эксперта, в пятницу психологический фон крипторынка несколько пессимистичен, и корректировка рынка не принесла оптимизма его участникам. Индия ставит палки в колеса восстановлению спроса на нефть

"Кроме того, в своем развитии февральские значения биткоина значительно ниже аналогичных показателей последних четырех месяцев, что говорит о замедлении роста. И, хотя сегодня к вечеру 26 февраля мы предполагаем курс на уровне $47 300 за монету, положительная динамика, по нашему мнению, возможна только через несколько дней", — рассказал Панушкин РИА Новости.

Накануне днем стоимость биткоина умеренно снижалась. В минувшее воскресенье стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд, достигнув 58352 долларов, после чего в понедельник она резко откатилась вниз, уйдя ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов и достигнув 44892 доллара.

Перед этим стоимость биткоина росла четыре недели подряд, начиная с конца января. За это время биткоин подорожал в 1,7 раза — до 56 тысяч с почти 32 тысяч долларов месяц назад.